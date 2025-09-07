Полиция объявила в розыск водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся в Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя, который стал виновником смертельной аварии и покинул место происшествия. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации ведомства, вечером в четверг, 4 сентября, на втором километре дороги к деревне Валовщина автомобилист сбил 50-летнего жителя села Путилово. От тяжелых травм пешеход скончался до приезда бригады скорой помощи.
Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас стражи порядка ведут поиски подозреваемого. Проводится процессуальная проверка.
