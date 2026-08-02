В Китае эвакуировали 65 тысяч человек из-за ливней и угрозы наводнения

Около 65 тысяч человек эвакуировали на юго-западе Китая из-за ливней и угрозы наводнения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Накануне на несколько населенных пунктов провинции Сычуань обрушились проливные дожди. За прошедшие сутки в отдельных районах выпало до 186 миллиметров осадков.

За текущий сезон наводнений, который в регионе начался в мае, местные власти переместили в общей сложности 881 тысячу человек.

В конце июля в китайском городе Хайнин прошел торнадо. Сильный ветер подхватил легковой автомобиль в воздух и отбросил его на несколько метров. Предположительно, сила вихря соответствовала уровню IF3 по шкале интенсивности торнадо, который относят к крайней опасности.