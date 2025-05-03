Американский вертолет разбился в Китае

Xinhua: на востоке Китая при крушении вертолета Robinson R44 погиб человек

В китайском городе Сучжоу провинции Цзянсу произошло крушение частного вертолета Robinson R44 II американского производства, в результате ЧП один человек погиб и еще четверо получили травмы. Об этом сообщило издание Xinhua .

По информации источника, происшествие случилось 2 мая около 17:00 при заходе воздушного судна на посадку. По предварительным данным, вертолет внезапно потерял управление на высоте примерно 10 метров и рухнул на землю.

Всех пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь. По сообщениям врачей, в настоящее время жизни пострадавших вне опасности.

На месте происшествия работают следователи и специалисты аварийно-спасательных служб, которые устанавливают точные причины катастрофы. Рассматриваются различные версии случившегося, включая ошибку пилотирования и возможность технической неисправности вертолета.

В середине апреля легкомоторный самолет разбился в Нью-Йорке.