Танцор из Башкирии скончался, съев траву с поля

Молодой танцор из Башкортостана Азамат Загиров скончался после работы в огороде. Юноша отравился травой, обработанной ядохимикатами, сообщило издание KazanFirst .

О смерти танцора сообщил народный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин. Певец сообщил, что Азамат поехал домой в село Бураево, чтобы помочь родным в работе на огороде. Юноша собрал траву свербигу и отравился ею. Оказалось, рядом колхоз обрабатывал поле химикатами.

Врачи две недели боролись за жизнь молодого человека, но организм не выдержал — начались тяжелые осложнения, отказали жизненно важные органы.

«Сегодня его не стало. Он был сердцем и гордостью коллектива. Один из самых светлых, добрых и искренних людей, которых мы знали. Его талант, энергия и тепло останутся с нами навсегда», — отметил Тухватуллин.

В Санкт-Петербурге 9 июня скончалась искусствовед Марта Крыжановская, одна из старейших сотрудниц Эрмитажа. Крыжановской было 95 лет, тело нашли в ее квартире на Васильевском острове.