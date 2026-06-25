Сдетонировавший подозрительный предмет ранил трех человек под Брянском
Три человека в селе Нижнее Брянской области пострадали от взрыва, после того, как подняли подозрительный предмет. Подробности в телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«В селе Нижнее Стародубского муниципального округа работники местного предприятия подняли подозрительный предмет, произошла детонация взрывного устройства. <…> Трое мужчин получили минно-взрывные травмы и ранения различной степени тяжести», — написал Ковальчук.
Врио губернатора отметил, что сотрудники предприятия нарушили технику безопасности. Пострадавших оперативно доставили в больницу. Ковальчук призвал жителей региона к повышенной бдительности.
Дрон-камикадзе ранее атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Солова Стародубского района. Погибли два человека: 23-летний водитель и 15-летняя пассажирка, четверо пострадали. Машина полностью сгорела.