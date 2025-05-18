Щит с рекламой насмерть задавил пассажирку в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Рекламный щит рухнул на пассажиров в аэропорту египетского города-курорта Шарм-эш-Шейх. ЧП произошло в зоне вылета, заявил РИА «Новости» представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

В результате погибла гражданка Казахстана, еще две получили легкие травмы.

Смадияров добавил, что дипломатическое ведомство вышло на связь с родственниками пострадавших, консул помогает им по всем вопросам. Получившим травмы женщинам оказали медпомощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Челябинске у пролетавшего над городом самолета отцепился пустой топливный бак. Контейнер рухнул в лесополосе, в результате ЧП никто не пострадал. К месту падения бака прибыли правоохранители. Позже в МЧС рассказали, что бак отвалился у учебного самолета.