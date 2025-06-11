Щенок выпал из окна в Коммунарке и погиб

В Коммунарке, в микрорайоне Эдальго, у многоэтажки мужчина заметил, как собака выпала из окна. Труп животного лежит на козырьке здания. Подробности 360.ru рассказал сам очевидец.

«Выпала из окна. С какого этажа, точно сказать не могу. Умерла. <… > Дом высотный. Когда обратил внимание, она уже летела где-то на уровне четвертого-пятого этажа и упала на козырек. Я думаю, что она просто вылетела, маленькая, не думаю, что ее выкинули», — рассказал собеседник.

По его словам, он стоит под окнами около 20 минут. За собакой до сих пор никто не вышел. По всей видимости, это щенок рыже-белого окраса.

Ранее овчарка выпала с 15-го этажа на Станционной в Мытищах. Перед падением собака лаяла около пяти минут. Появилось предположение, что пса выбросили из окна. По словам местных жителей, хозяева овчарки ведут асоциальный образ жизни. После случившегося они вышли во двор и забрали тело пса.