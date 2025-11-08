«Прямо кровища». Потолок рухнул на мужчину в ПВЗ на юго-востоке Москвы

Подвесной потолок упал в пункте выдачи маркетплейса в Москве, пострадал человек

Утром 8 ноября в Москве подвесной потолок рухнул на клиента в одном из пунктов выдачи популярного маркетплейса в Москве. Об этом 360.ru сообщила супруга пострадавшего.

ЧП произошло на Самаркандском бульваре в районе Выхино-Жулебино. Мужчину с ушибом и рассечением головы доставили в городскую клиническую больницу № 68.

«Мы пришли за покупкой. Упал потолок, рассекло лоб сильно, кровища там. Сейчас в скорой — едем в больницу», — сказала она.

Женщина добавила, что сотрудники пункта выдачи сразу закрыли точку после ЧП.

«Руководство пункта не могло дать вразумительный ответ об отсутствии у них медицинской аптечки. Врачи пока ничего не говорят, посмотрим», — добавила жена пострадавшего.

