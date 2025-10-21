Сборщик шишек из Приморья второй раз за жизнь чудом выжил после нападения медведя

В Приморье спасли мужчину, пережившего второе за жизнь нападение медведя

Врачи в Приморье спасли местного жителя после нападения медведя во второй раз за жизнь. Его привезли с повреждением глаза, оскольчатыми переломами лицевых костей и обширными рваными ранами головы, сообщили в Telegram-канале Находкинской городской больницы.

Сборщик шишек встретился с медведем в восьми километрах от села Лазо. Мужчина попробовал испугать зверя, но тот все равно напал. Вероятно, жизнь таежнику спасла сытость зверя, который быстро потерял интерес к жертве.

«Когда мужчину привели в стабильное состояние, он сообщил, что медики спасают жизнь после нападения хищника второй раз. В предыдущий раз пострадавший побывал в зубах медведя около 10 лет назад», — отметили в больнице.

Пациента экстренно направили на операцию. Врачам потребовалось на хирургическую обработку ран длиной до 16 сантиметров почти полтора часа.

Ранее в Японии медведь оторвал голову грибнику.