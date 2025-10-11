Медведь оторвал голову грибнику в Японии

Житель Японии погиб после встречи с медведем в лесу. Хищник оторвал грибнику голову, сообщило Daily Mail.

По данным издания, нападение произошло в префектуре Иватэ. Родственники мужчины обратились в полицию после его пропажи в лесу. Пенсионера обнаружили в лесной чаще, его голова лежала рядом с туловищем.

Полицейские предположили, что во время прогулки на японца напал медведь. Подобный случай произошел на этой неделе в другом лесу. Люди обнаружили другого мужчину с многочисленными царапинами от когтей медведя. Пострадавший погиб.

В последнее время в Японии стали чаще фиксировать нападения медведей в жилых районах. С апреля по сентябрь от действий хищников пострадали более 100 человек.

Ранее жертвой медведя стала жительница Петропавловска-Камчатского. Он напал на женщину, когда она находилась на территории школы.