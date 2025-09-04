Сбой в работе турникетов в метро Петербурга устранили

Систему оплаты на турникетах в Петербургском метрополитене перезапустили после сбоя. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе подземки.

По ее данным, сбой произошел из-за некорректной работы виртуального проездного билета. Специалисты сейчас разбираются в конкретных причинах возникновения неполадок, но точно ясно, что проблема была внутри системы ВПБ.

«После перезагрузки программного обеспечения все турникеты запущены в работу», — рассказали в метро.

Сбой произошел рано утром 4 сентября — пассажиры не могли оплатить проезд. Людей стали пускать в подземку бесплатно. Уточнялось, что турникеты не работали на всех станциях Петербурга. В некоторых точках оплату принимали по терминалу.