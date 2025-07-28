Сбой у «Аэрофлота» задержал сразу несколько рейсов в Шереметьеве

Сразу несколько рейсов задерживаются в аэропорту Шереметьево из-за сбоя в системе «Аэрофлота». Об этом со ссылкой на данные онлайн-табло воздушной гавани сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Ранее представители «Аэрофлота» предупредили о корректировке расписания из-за сбоев в работе информационных систем перевозчика.

«В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов», — подчеркнули в пресс-службе.

Пассажиров призвали следить за информацией на табло аэропортов, онлайн-табло на сайте и за объявлениями в аэропортах по громкой связи.