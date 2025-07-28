«Аэрофлот» сообщил о сбоях в работе сервисов

«В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов», — заявили в компании.

Там же отметили, что в связи с ситуацией вероятны корректировки в расписании выполняемых рейсов, в том числе отмены и переносы. Пассажиров призвали следить за информацией на информационных табло аэропорта, на онлайн-табло на сайте и за объявлениями в аэропорту по громкой связи.

«Команда специалистов работает над скорейшим восстановлением работы штатной работы сервисов и минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.

Ранее «Аэрофлот» корректировал расписание полетов из-за ограничений в Шереметьеве.