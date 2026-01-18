Сбой оставил без света 25 населенных пунктов в Херсонской области

Электроснабжение отключилось в 25 населенных пунктах Херсонщины из-за технического сбоя. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в телеграм-канале .

Неполадка произошла на подстанции Запорожской области. В результате 23 населенных пункта Великолепетихского и Горностаевского округов остались без света. В то же время в селах Геническая Горка и Счастливцево Генического района произошло аварийное отключение электричества.

«Невзирая на сложные погодные условия, энергетики работают над устранением аварий», — написал Сальдо.

За день до этого удар ВСУ по энергетической инфраструктуре Херсонской области вызвал еще более масштабное отключение электричества. Без света остались более 330 тысяч жителей из 450 населенных пунктов.