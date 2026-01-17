Более 330 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества
Атака ВСУ по энергетической инфраструктуре Херсонской области обесточила 450 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Удар повредил высоковольтную линию электропередачи «Джанкой—Мелитополь». Без света остались более 330 тысяч жителей области в 450 населенных пунктах. Однако ущерб удалось быстро устранить.
«Благодаря оперативной работе специалистов Черноморского РДУ к 02:50 электроснабжение Херсонской области восстановлено по резервной схеме, идет поэтапное включение всех абонентов», — отметил Сальдо.
Он поблагодарил энергетиков и оперативные службы за слаженную работу в ночную смену.
Ранее проблемы с электричеством усугубились в Харькове. Там начался сильный пожар после баллистической атаки на объект критической инфраструктуры.