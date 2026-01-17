Более 330 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества

Атака ВСУ по энергетической инфраструктуре Херсонской области обесточила 450 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо .

Удар повредил высоковольтную линию электропередачи «Джанкой—Мелитополь». Без света остались более 330 тысяч жителей области в 450 населенных пунктах. Однако ущерб удалось быстро устранить.

«Благодаря оперативной работе специалистов Черноморского РДУ к 02:50 электроснабжение Херсонской области восстановлено по резервной схеме, идет поэтапное включение всех абонентов», — отметил Сальдо.

Он поблагодарил энергетиков и оперативные службы за слаженную работу в ночную смену.

Ранее проблемы с электричеством усугубились в Харькове. Там начался сильный пожар после баллистической атаки на объект критической инфраструктуры.