Машина влетела в толпу на переходе в Мичуринске
Легковушка сбила четырех человек на пешеходном переходе в Мичуринске
В Мичуринске водитель Lada Priora, который ехал по Интернациональной улице, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в толпу пешеходов, переходивших дорогу. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тамбовской области.
В ведомстве уточнили, что пешеходы вышли на проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии травмы получили мужчина 1963 года рождения, две женщины 1946 и 1963 годов рождения, а также девушка 2007 года рождения. Пострадавших забрали в больницу прибывшие на место врачи скорой помощи. Угрозы жизни получившим травмы нет.
Очевидец происшествия в комментарии 360.ru заявил, что машина выехала на переход со встречной полосы, когда для находившихся на проезжей части людей горел зеленый свет.
В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом наезда машины на пассажиров. На опубликованных кадрах авто на скорости выехало в сторону перехода. Водитель резко повернул налево, пытаясь объехать толпу, но в результате сбил четырех человек.
На кадрах, снятых после аварии, на перекрестке собралась толпа очевидцев, приехали машины скорой помощи. Один из пострадавших сидел на земле в ожидании медиков.
В среду, 23 апреля, катавший несовершеннолетнюю подругу подросток на Lada Priora не справился с управлением в Емельяновском районе Красноярского края. Молодой человек врезался в дорожное бетонное ограждение. Получивших серьезные травмы водителя и пассажирку доставили в больницу, где девочка скончалась.