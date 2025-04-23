Машина влетела в толпу на переходе в Мичуринске

Легковушка сбила четырех человек на пешеходном переходе в Мичуринске

В Мичуринске водитель Lada Priora, который ехал по Интернациональной улице, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в толпу пешеходов, переходивших дорогу. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тамбовской области.

В ведомстве уточнили, что пешеходы вышли на проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии травмы получили мужчина 1963 года рождения, две женщины 1946 и 1963 годов рождения, а также девушка 2007 года рождения. Пострадавших забрали в больницу прибывшие на место врачи скорой помощи. Угрозы жизни получившим травмы нет.

Очевидец происшествия в комментарии 360.ru заявил, что машина выехала на переход со встречной полосы, когда для находившихся на проезжей части людей горел зеленый свет.