Сбивший детей на дороге сотрудник ГИБДД Подмосковья оказался трезв

Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья начали проверку и установления всех обстоятельств аварии со своим коллегой, сбившим трех детей в поселке Михнево городского округа Ступино. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что под колеса легковушки Omoda дети попали, перебегая дорогу в неположенном месте без сопровождения взрослых, в минувшую пятницу, 13 сентября.

Получивших травмы несовершеннолетних пешеходов доставили в больницу. В ходе предварительной проверки выяснилось, что за рулем машины находился сотрудник одного из подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения подмосковного главка МВД.

Он прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что за руль мужчина сел в трезвом состоянии. Правоохранители начали проверку для установления всех обстоятельств аварии.

Первым об аварии со ссылкой на источник сообщил MK.ru. Собеседник журналистов уточнил, что дети получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице. По словам источника, двое из пострадавших — братья, которых родители привезли из Таджикистана. Третий ребенок — сын приехавших в Подмосковье граждан Узбекистана.