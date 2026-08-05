Сбившего мужчину и школьницу в Москве автомобилиста отправили под домашний арест

Автомобилиста Вусала Гусейнова, который сбил мужчину и шестилетнюю девочку на юго-востоке Москвы, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

ДТП случилось вечером 2 августа. По версии следствия, Гусейнов ехал пьяным на Hyundai Creta. На Люблинской улице водитель сбил мужчину и шестилетнюю девочку. В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело.

Недавно водитель получил семь лет колонии за гибель пассажира в Нижегородской области. Трагедия случилась в 2025 году: тогда пьяный автомобилист превысил скорость и не справился с управлением на скользкой трассе. Машина выехала на встречную полосу, съехала в кювет и врезалась в дерево. Пассажир, который не был пристегнут, скончался на месте, а шофер скрылся.