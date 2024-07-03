Сбившего детей водителя грузовика арестовали на Сахалине

Суд арестовал до 29 августа сбившего детей водителя грузовика в селе Взморье

Долинский городской суд на Сахалине заключил под стражу водителя Toyota Dyna, который сбил четырех детей. Он проведет в изоляторе два месяца, сообщил сайт astv.ru .

Водитель грузовика останется под стражей до 29 августа. Затем заключение под стражу могут продлить.

Авария произошла вечером 29 июня в селе Взморье на улице Приморской. Водитель потерял управление и сбил четырех детей в возрасте от 8 до 12 лет. Следком Сахалина сообщил, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Одна потерпевшая попала в больницу в тяжелом состоянии, двое получили травмы средней степени тяжести. Еще одному ребенку назначили амбулаторное лечение.

Ранее на северо-востоке Москвы автобус попал в ДТП из-за внезапно выскочившего на дорогу электросамокатчика. Двух пассажирок общественного транспорта из-за этого госпитализировали с ушибами и переломами.