Сбившая остановку в Москве водитель перепутала педали
Водитель легковушки, которая влетела в остановку в Москве, перепутала педали. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило РИА «Новости».
За рулем машины, которая на скорости въехала в остановку на западе города, находилась женщина. В результате ДТП она получила травмы.
«Водитель, предварительно, перепутала педали», — рассказал собеседник издания.
Женщине оказали медпомощь, других пострадавших нет.
Ранее внедорожник сбил пешеходов на тротуаре у остановки в Приморском районе Санкт-Петербурга.
По данным МВД, водитель не справился с управлением на повороте на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной.
В итоге автомобиль влетел на тротуар у остановки и наехал на 17-летнюю девушку и 26-летнего парня.
Пострадавших в ДТП госпитализировали в состоянии средней тяжести. Врачи оказали им медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.