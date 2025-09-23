Сбившая остановку в Москве водитель перепутала педали

Водитель легковушки, которая влетела в остановку в Москве, перепутала педали. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило РИА «Новости» .

За рулем машины, которая на скорости въехала в остановку на западе города, находилась женщина. В результате ДТП она получила травмы.

«Водитель, предварительно, перепутала педали», — рассказал собеседник издания.

Женщине оказали медпомощь, других пострадавших нет.

Ранее внедорожник сбил пешеходов на тротуаре у остановки в Приморском районе Санкт-Петербурга.

По данным МВД, водитель не справился с управлением на повороте на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной.

В итоге автомобиль влетел на тротуар у остановки и наехал на 17-летнюю девушку и 26-летнего парня.

Пострадавших в ДТП госпитализировали в состоянии средней тяжести. Врачи оказали им медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.