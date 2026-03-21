Сбиты еще два беспилотника, летевшие к Москве

Уничтожены еще два беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

«Уничтожены еще два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

За утро над московским регионом уже было ликвидировано минимум 10 украинских беспилотников.

Ранее в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Сейчас воздушная гавань работает в особом режиме. Аналогичные ограничения вводили утром в аэропорту Шереметьево.