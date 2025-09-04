Сбитая на переходе в Мелитополе школьница скончалась, не приходя в сознание

Балицкий: девочка, которая попала в ДТП в Мелитополе 28 августа, скончалась

Утром 4 сентября девочка, пострадавшая в ДТП в Мелитополе 28 августа, скончалась, не приходя в сознание. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

«Выражаю искренние и глубокие соболезнования близким ребенка, это страшная трагедия, с которой столкнулась семья. Родным будет оказана вся возможная помощь и поддержка», — заверил он.

Водитель Mercedes-Benz сбил 15-летнюю девочку на улице Кирова. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, катя электросамокат. Подростка с травмами доставили в Мелитопольскую областную больницу на скорой.

«Водитель, совершивший наезд, установлен. Это гражданин 1979 года рождения. Идет следствие», — писал Балицкий.

