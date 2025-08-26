Девочку-подростка сбили на проспекте в Пензе

На проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток. Об этом написала «Пенза-пресс» .

По предварительной информации от управления Госавтоинспекции по региону, 62-летний водитель автомобиля LADA сбил девочку-подростка. В результате аварии школьница получила травмы разной степени тяжести и была доставлена в больницу.

Сейчас компетентные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.