Сбежавший в Таиланд программист написал жене странное сообщение и пропал

Baza: российский программист пропал в Таиланде после переписки с женой

Программист из России уехал в Таиланд, чтобы отдохнуть от семейной жизни, и перестал выходить на связь. Перед исчезновением он намекнул жене, что может умереть. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Отношения в семье не ладились, и мужчина предложил сделать паузу. Он уехал в Таиланд, чтобы разобраться в своих чувствах, но продолжал поддерживать контакт с женой.

В последний раз программист попросил занять денег у коллеги и разделить на две части — одну перевести хозяйке тайской квартиры за некие неудобства, а вторую его маме на транспортировку тела. После этого мужчина не выходил на связь.

Жена обратилась к тайским волонтерам. Они смогли узнать лишь город, где остановился мужчина. Что с ним произошло, неизвестно.

Ранее в Таиланде исчез казахстанский рэпер Дархан Жумабек. Близкие нашли его на обследовании в одной из больниц Пхукета.