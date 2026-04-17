Сбежавший из конюшни в Подмосковье пони попал на видео

Пони сбежал из конюшни в Раменском. Видеозапись с побегом карликовой лошади оказалась в распоряжении 360.ru.

Пони сбежал из конноспортивного клуба в микрорайоне Гостица. На кадрах видно, что лошадь совершенно не обратила внимания на крики проходящей мимо женщины и поскакала прочь от конюшни.

«Клубу сразу позвонили и сообщили о беглеце. Поймали наверняка», — отметила очевидица в беседе с 360.ru.

Ранее спасатели вызволили 11 лошадей, застрявших в горах Чародинского района Дагестана. Табун попал в снежную ловушку из-за аномальных снегопадов — животные оказались отрезаны от всех проходов. Спасательная операция продлилась несколько часов.

В администрации объяснили, что в холодное время года лошадей зачастую оставляют на высокогорных пастбищах рядом с селами. Обычно кони пасутся самостоятельно, но в этот раз попали в беду из-за метели.