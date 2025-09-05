Сбежавшие из уральского СИЗО террористы засветились на камерах

Двое террористов, которые сбежали из СИЗО в Екатеринбурге, засветились на видео. Их сняла камера наблюдения, сообщил сайт Е1.ru .

Преступников заметили на одном из дачных участков. Судя по видео, беглецы уходят от погони через сады в направлении Волчихинского водохранилища и собирают с участков нужные им предметы.

Террористы сменили одежду: теперь на них другие штаны, толстовки и теплые куртки. Они также прихватили ящик с инструментами и бутылку воды.

«Вероятно, инструменты нужны, чтобы проникать в садовые дома и ночевать там», — написали авторы статьи.

Беглецов судили за попытку террористического акта. Они скрылись из СИЗО-1 в ночь на 1 сентября. Силовики развернули масштабную поисковую операцию.