Появились подробности о поисках сбежавших из СИЗО экстремистов на Урале

Утром 1 сентября стало известно об исчезновении из изолятора двух экстремистов. Их обвинили в поджоге военкомата в 2023 году. По предварительным данным, во время прогулки на верхнем этаже корпуса они сломали замок, вышли на улицу, перебрались на соседние здания и сбежали в сторону Ивановского кладбища.

Сразу после этого следователей и адвокатов перестали пускать в СИЗО. На следующий день беглецов объявили в федеральный розыск.

«Екатеринбуржцы утверждали, что видели их на Уралмаше, возле садовых товариществ», — написали авторы поста.

По факту случившегося завели уголовное дело о халатности сотрудников СИЗО. В районе Палкинского Торфяника 3 сентября нашли палатку, которая могла принадлежать сбежавшим.

Силовики продолжают прочесывать сады, останавливают прохожих и машины, а также просят пересылать ориентировки в домовые чаты.