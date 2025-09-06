Сбежавшие из СИЗО на Урале террористы выбрались из камеры с помощью ключей

Kp.ru: у сбежавших из уральского СИЗО террористов был ключ от камеры

Террористы, сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге, выбрались из камеры с помощью ключей. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник kp.ru.

По его словам, заключенным понадобилось всего восемь минут, чтобы покинуть территорию следственного изолятора.

Заключенные сбежали из СИЗО в Екатеринбурге в ночь на 1 сентября через крышу. Правоохранители проводят оперативные мероприятия по поимке беглецов. Владельцев дачных участков в Свердловской области призвали быть внимательными и незамедлительно сообщать в органы, если они заметят похожих на преступников лиц.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела о халатности и побеге из места лишения свободы, из-под ареста или стражи.