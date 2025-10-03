Сбежавшего индийского калао в Петербурге поймали

В Санкт-Петербурге поймали индийскую птицу калао, сбежавшую из Ленинградского зоопарка. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Калао, который сбежал четыре дня назад из Ленинградского зоопарка, поймали сачком. Пропала 30 сентября», — уточнили в пресс-службе.

Индийский калао вырвался на свободу, когда животных переводили на зимнее место. Птица улетела в сторону Александровского парка.

Как сообщил РБК Life, сотрудники, занятые отловом, начали преследование птицы с раннего утра, когда заметили ее у станции метро «Чкаловская». Им удалось поймать ее в удачный момент, когда птица опустилась на дерево и была менее активна, чем обычно.

Эту экзотическую птицу называют «птицей-носорогом» за ее огромный клюв. В зоопарке сообщили, что калао родился и вырос в неволе, поэтому не сможет выжить в дикой природе, особенно в холодном Петербурге. Погода, непривычная еда и стресс могли навредить его здоровью.