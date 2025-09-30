Редкая птица-носорог упорхнула из Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке во время плановой процедуры по переводу животных из летних вольеров в зимние большой индийский калао взлетел и улетел в сторону Александровского парка. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Эту экзотическую птицу еще называют «птицей-носорогом» из-за ее характерного огромного клюва. В зоопарке пояснили, что калао родился и вырос в неволе и совершенно не приспособлен к самостоятельной жизни в дикой природе — особенно в суровых петербургских условиях. Похолодание, отсутствие привычного питания и стресс могут негативно сказаться на его здоровье.

Очевидцев, заметивших птицу, просят звонить в зоопарк. Если калао окажется на земле и позволит подойти, специалисты рекомендуют аккуратно накинуть на него пальто или покрывало. Но предпринимать попыток самостоятельно поймать птицу не стоит: это может быть опасно как для нее, так и для вас.

Ранее более десяти животных погибли при пожаре в зоопарке Новосибирска.