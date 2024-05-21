Сбежавшая из дома чеченка раскрыла детали конфликта у отдела полиции в Москве

Вынужденная сбежать из России чеченка Лия Заурбекова поделилась подробностями конфликта с родственниками, который произошел около отдела полиции в Москве. Девушка отметила, что ушла из дома из-за побоев.

Заурбекова вышла на связь во вторник, 21 мая, сообщило издание Msk1.ru.

Девушка рассказала, что молодой человек, который помог ей скрыться от родственников, не принуждал ее к побегу. Она познакомилась с ним за полгода до того, как приняла такое решение. Между ними установились доверительные отношения.

Семья ее нашла в столице, пыталась забрать из отдела полиции на Каширском шоссе, где они спасались с парнем от преследования. Причем они требовали ее выдать, хотя она уже совершеннолетняя. Около отделения тогда находились около 10 человек. Полицейские их выпустили со словами, чтобы сами разбирались, раз у них такие традиции.

Молодые люди вышли из отделения. Девушку схватил отец и еще несколько человек пытались затащить в машину. Силовики никак не отреагировали. Она вырвалась и вернулась в отдел, где стала ждать адвоката. Ее парня родственники избили еще на прошлой неделе. Он написал заявление об избиении.

«Это рукоприкладство, тотальный контроль, угроза, что при малейшем непослушании меня увезут обратно в Чечню. И такие заявления, мол, что выйти замуж, образование нужно», — объяснила она, почему сбежала.

Заурбекова добавила, что боится возвращаться в Россию. Ее отец до этого заявил журналистам, что найдет дочь, а парня накажут за помощь в побеге.

Ранее чеченский омбудсмен Мансур Солтаев заявил, что правозащитники искусственно нагнетают ситуацию вокруг Чеченской Республики, а их слова про ущемление прав девушек в их семьях — все ложь и провокации.