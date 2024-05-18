Общество 18 мая 2024, 20:29 «Ложь и провокации». Чеченский омбудсмен — о помогавших Заурбековой правозащитниках Омбудсмен Чечни Сотаев назвал мошенниками помогавших Заурбековой правозащитников IMAGO / Christoph Hardt / Global Look Press

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Помогающие Лии Заурбековой правозащитники — это «озабоченные» деятели, призванные нагнетать ситуацию вокруг Чеченской Республики. Такое мнение в Telegram-канале высказал омбудсмен Мансур Солтаев. Он считает, что ажиотаж вокруг сбежавшей из дома девушки-чеченки нагнетается искусственно.

Сотаев отметил, что ситуацией вокруг Заурбековой воспользовались «озабоченные» деятели, целью которых является нагнетание обстановки и максимально широкий резонанс.

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«Одним словом — ложь и провокации, а говорить об ущемлении прав девушек в их семьях — это работа, бизнес под прикрытием правозащитной деятельности», — заявил уполномоченный по правам человека.

Правозащитные группы он назвал инструментами для глобальных мировых задач, и отметил, что перед ними стоят совсем не правозащитные цели.

Солтаев отметил, что ситуацию с Лией взял на контроль советник главы Чечни Адам Делимханов. Омбудсмен заявил, что ущемление дочерей в чеченском обществе сильно осуждается и вряд ли бы кто-то на такое решился.