18 мая 2024, 20:29
«Ложь и провокации». Чеченский омбудсмен — о помогавших Заурбековой правозащитниках
Омбудсмен Чечни Сотаев назвал мошенниками помогавших Заурбековой правозащитников
Помогающие Лии Заурбековой правозащитники — это «озабоченные» деятели, призванные нагнетать ситуацию вокруг Чеченской Республики. Такое мнение в Telegram-канале высказал омбудсмен Мансур Солтаев. Он считает, что ажиотаж вокруг сбежавшей из дома девушки-чеченки нагнетается искусственно.
Сотаев отметил, что ситуацией вокруг Заурбековой воспользовались «озабоченные» деятели, целью которых является нагнетание обстановки и максимально широкий резонанс.
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«Одним словом — ложь и провокации, а говорить об ущемлении прав девушек в их семьях — это работа, бизнес под прикрытием правозащитной деятельности», — заявил уполномоченный по правам человека.
Правозащитные группы он назвал инструментами для глобальных мировых задач, и отметил, что перед ними стоят совсем не правозащитные цели.
Солтаев отметил, что ситуацию с Лией взял на контроль советник главы Чечни Адам Делимханов. Омбудсмен заявил, что ущемление дочерей в чеченском обществе сильно осуждается и вряд ли бы кто-то на такое решился.
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