Саудовскую принцессу ограбили во Франции

В Каннах из дома саудовской принцессы украли вещи и ювелирку на €500 тысяч

В Каннах неизвестные грабители вынесли из дома саудовской принцессы вещи на сумму около 500 тысяч евро (порядка 48 миллионов рублей). Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источник.

Воры вынесли предметы роскоши, ювелирные и кожаные изделия, а также восемь тысяч евро наличными из охраняемой резиденции на Лазурном берегу. Королевская особа на момент ограбления отсутствовала в доме.

Личности грабителей пока не установили. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.

Личный секретарь саудовской семьи вызвал полицию, сообщив об ограблении. По предварительной информации, был взломан сейф.

Ранее во Франции неизвестные ограбили три музея, причем орудовали обыкновенным ломом, которым вскрыли дверь в одном из них.