Сатанисты в Ленинградской области пытались похоронить заживо двух человек

Силовики в последний момент спасли двух человек, которых сатанисты пытались похоронить заживо в Приозерске Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

По его информации, на обряде присутствовали около 15 человек, каждый из которых заплатил по нескольку тысяч рублей. По требованию сотрудников правоохранительных органов могилы немедленно разрыли и высвободили людей.

Организаторов мероприятия задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее подростки из Благовещенска устроили алтарь Сатаны в заброшенном здании и принесли туда двух мертвых собак, после чего изрисовали стены пентаграммами и антирелигиозными надписями. Позже одна из участниц кружка записала извинения в соцсетях, заявив, что они просто хотели так пошутить.