Подростки в Благовещенске устроили в заброшенном здании сатанинский алтарь

Компания подростков в Благовещенске устроила алтарь с собачьими трупами. О своих действиях школьники рассказали в Сети.

Школьники принесли в заброшенное здание двух мертвых собак и изрисовали стены пентаграммами и антирелигиозными надписями.

Позднее одна из участниц сатанинского кружка записала извинения в социальных сетях.

«Мы эту комнату делали, чтобы испугать. Просто в шутку. Сейчас я понимаю, что это не шутка и вообще не смешно», — заявила она.

В отделе информации и общественных связей регионального управления МВД сообщили, что по сообщениям в соцсетях проводят проверку, на месте работает следственно-оперативная группа.

В январе патриарх Кирилл выступил за запрет сатанизма в России, предложив признать его экстремистской организацией. Также он призвал тщательно бороться с неоязычниками.