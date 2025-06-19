Подростки в Благовещенске устроили в заброшенном здании сатанинский алтарь
Компания подростков в Благовещенске устроила алтарь с собачьими трупами. О своих действиях школьники рассказали в Сети.
Школьники принесли в заброшенное здание двух мертвых собак и изрисовали стены пентаграммами и антирелигиозными надписями.
Позднее одна из участниц сатанинского кружка записала извинения в социальных сетях.
«Мы эту комнату делали, чтобы испугать. Просто в шутку. Сейчас я понимаю, что это не шутка и вообще не смешно», — заявила она.
В отделе информации и общественных связей регионального управления МВД сообщили, что по сообщениям в соцсетях проводят проверку, на месте работает следственно-оперативная группа.
В январе патриарх Кирилл выступил за запрет сатанизма в России, предложив признать его экстремистской организацией. Также он призвал тщательно бороться с неоязычниками.