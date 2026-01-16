Птенец борется за жизнь. Под Краснодаром браконьеры расстреляли лебедей

Под Краснодаром нашли двух лебедей с огнестрельными ранениями

В Краснодарском крае два молодых лебедя-шипуна стали жертвами браконьеров. Сначала птицы запутались в незаконных сетях, а затем в них стреляли. Один детеныш погиб, второй выжил, но получил тяжелые увечья, сообщил 360.ru местный житель Степан, который обнаружил раненых птиц.

По его словам, лебеди были ручными, и местные жители, включая семью мужчины, их часто подкармливали.

«Сын прибежал и сказал, что на мостике сидит раненый лебедь. Я пошел туда и обнаружил его, а рядом лежал мертвый. Я поймал живого, позвонил в 112, а потом отвез его в ветклинику», — сказал собеседник 360.ru.

Сразу после случившегося Степан вызвал полицию и написал заявление, чтобы правоохранители нашли виновных. Мужчина предположил, что лебеди мешали браконьерам.

«Скорее всего, они им сети путали, вот и постреляли», — пояснил он.

Сотрудница реабилитационного центра, где теперь выхаживают птицу, Анастасия Видан рассказала, что состояние выжившего лебедя остается тяжелым.

«Это еще совсем малыш, подросток. Он даже не поменял перо, клюв у него не окрасился в красный, он серенький. Вес всего 4,6 килограмма, хотя взрослые особи весят семь-восемь килограммов», — отметила она.

У лебедя диагностировали три перелома крыла от огнестрельного ранения. Также от пули развилась интоксикация. Сейчас птенец борется за жизнь.

