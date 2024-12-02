Саратовская школьница умерла после секса с возлюбленным

Mash: 15-летняя школьница умерла в Саратовской области после секса со студентом

В Саратовской области 15-летняя школьница умерла после секса с 19-летним студентом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сначала студент пытался сам оказать возлюбленной помощь, потом вызвал скорую, но та лишь констатировала смерть девушки.

По данным Mash, она скончалась из-за тупой травмы влагалища с разрывом и кровопотерей. Предположительно, нанес ее случайно сам любовник — у него были очень крупные гениталии.

Мать погибшей подала заявление в полицию. Сам молодой человек утверждает, что у них все было по согласию.

Ранее британец, мужское достоинство которого достигает в длину 40 сантиметров, пожаловался на свою сексуальную жизнь. Он рассказал, что не может использовать даже специальные девайсы, поскольку они ему малы.