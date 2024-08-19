Мужчина с почти полуметровым пенисом пожаловался на сексуальную жизнь

DM: мужчина с пенисом 40 см пожаловался, что не может применять секс-игрушки

Обладатель самого большого пениса в Великобритании Мэтт Барр, ставший лицом компании по продаже высокотехнологичных секс-игрушек для мужчин, пожаловался на свою сексуальную жизнь. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Мужское достоинство Барра достигает в длину почти 40 сантиметров. Сейчас он сотрудничает с компанией Fleshy, которая производит различные секс-девайсы и позиционирует себя как «знаток мастурбации».

Барр пожаловался, что не смог лично протестировать продукцию бренда из-за размера своего пениса. По его словам, ему не подходят стандартные секс-девайсы.

До этого Барр написал книгу о своей жизни, обвинив порнографов во лжи. По его словам, он всегда с подозрением относится к рассказам о пенисах длиннее 10 сантиментов, отметив, что режиссеры фильмов для взрослых просто снимают сцены под определенным углом и используют фильтры.

Ранее сексолог Антон Орлов рассказал, что длина пениса не является основным фактором, влияющим на женский оргазм. По его словам, также важна эмоциональная связь между партнерами и сама техника.