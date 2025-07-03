Санкт-Петербургу пообещали первое за 160 лет июльское наводнение

Наводнение высотой до 190 сантиметров ожидается в Санкт-Петербурге 4 июля. Об этом сообщил в Telegram-канале главный городской синоптик Александр Колесов.

Он рассказал, что причиной станет циклон, который усилит западный ветер. Порывы в акватории Финского залива достигнут 20-25 метров в секунду, что приведет к нагону воды к побережью.

Вероятно, в городе закроют дамбу, однако вода в Неве и каналах все равно поднимется — ориентировочно до 130-140 сантиметров.

«Условий в городе для наводнения не складывалось 160 лет. И вот теперь первая большая вероятность», — заявил метеоролог.

В прошлый раз комплекс защитных сооружений в Санкт-Петербурге приводили в состояние готовности прошлой осенью. Тогда ветер усилился до 20 метров в секунду.