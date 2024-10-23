В Петербурге подготовились к наводнению

Петербургскую дамбу привели в состояние готовности. Соответствующее решение приняли из-за резкого ухудшения погоды и роста уровня воды в Финском заливе. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

Специалисты добавили, что в городе прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, а спад уровня воды ожидается лишь к вечеру.

«Росгидромет прогнозирует подъем уровня воды в пределах +120... +130 сантиметров БС», — указали в пресс-службе.

Комплекс защитных сооружений работает в режиме готовности, а персонал находится на своих рабочих местах. Специалисты внимательно контролируют гидрологическую обстановку. При этом Петербургу не грозит затопление.

Об ухудшении погоды в Северной столице накануне также предупреждали представители МЧС. Жителей города просили не находиться рядом с сухими деревьями и неустойчивыми конструкциями.