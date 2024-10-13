Дело завели после жесткой посадки Ан-3 в Якутии

СК возбудил дело по факту жесткой посадки самолета Ан-3 в Якутии

Следственный комитет завел уголовное дело после крушения самолета Ан-3 в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи начали производство по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

По предварительным данным, выполнявший рейс Олекминск — Железногорск-Илимский самолет Ан-3 13 октября совершил жесткую посадку вблизи города Олекминска.

На борту самолета находились два пассажира и три члена экипажа. В результате происшествия погиб один человек.

Следователи-криминалисты проведут комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшествия.

Несколько дней назад в Волгоградской области рухнул самолет Як-130. Предварительной причиной аварии назвали отказ техники.