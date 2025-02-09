Самый старый заключенный России скончался в колонии, его могли убить

В одной из колоний Алтайского края скончался самый пожилой заключенный в России — 84-летний Александр Анискин. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Врачи диагностировали у Анискина закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отек и обширную гематому. Есть предположение, что 84-летний заключенный мог стать жертвой нападения со стороны других осужденных, отбывающих наказание в этой колонии.

Обидчик Анискина через несколько часов в больнице скончался. Врачи обнаружили у него колото-резаные раны в области ребер, грудной клетки, легкого и других органов. Всего было около десяти ножевых ранений, и он потерял около двух литров крови.

Анискина осудили на восемь лет в 2020 году за то, что он зарезал своего знакомого. Тогда пенсионер не признал свою вину и не принес извинения родственникам погибшего. В 2022 году суд обязал Анискина выплатить брату убитого 420 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В январе в Чехове скончался известный криминальный авторитет — Николай Павлинов. Он был лидером местной организованной преступной группировки и когда-то был совладельцем хоккейного клуба «Витязь». Павлинова приговорили к 17 годам лишения свободы за хищение федеральных земель, но вышел на свободу по состоянию здоровья. В своих кругах он был известен как Коля с ударением на последнем слоге. Последние дни жизни Павлинов провёл в больнице. Сначала он пережил клиническую смерть, затем впал в кому и скончался.