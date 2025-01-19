После освобождения из колонии умер лидер чеховской ОПГ

В Чехове умер лидер местной ОПГ, бывший совладелец хоккейного клуба «Витязь» Николай Павлинов, приговоренный к 17 годам тюрьмы за хищение федеральных земель и вышедший на свободу по болезни. Об этом сообщил источник РБК .

Павлинов, известный в криминальных кругах как Коля с ударением на последнем слоге, провел последние дни в больнице. Сначала он перенес клиническую смерть, затем впал в кому и 17 января скончался.

Источник РБК сообщил, что лидер чеховской ОПГ имел целый букет заболеваний. Из-за этого в 2023 году он вышел из колонии строгого режима.

В начале 2021 года Серпуховский городской суд приговорил его к 17 годам заключения. Группировка Павлинова, в которую вошли еще 12 человек, занималась хищением федеральных земель. За пять лет они незаконно получили право на девять участков и два здания стоимостью более 130 миллионов рублей. Расследованием дела занимались сотрудники военной контрразведки ФСБ.

Осенью в Миассе умер главарь банды «Турбазовские» Сергей Чащин. Он скончался у себя дома, так как суд заменил арестанту тюремный срок на исправительные работы.