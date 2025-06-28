Прокуратура взяла на контроль пожароопасную ситуацию в пригороде Читы

В Забайкальском крае продолжается тушение крупного лесного пожара у села Зыково — огонь охватил территорию более тысячи гектаров и продвигается в сторону пригородов Читы. Об этом сообщила прокуратура региона.

Пламя распространилось от района СНТ «Мостовик» Читинского района в сторону Зыковского дома-интерната, а также садоводческих товариществ «Дворцы» и «Сосновка», расположенных в Черновском районе. Для координации работы на месте находятся прокуроры Читинского и Черновского районов — Булат Галсанов и Сергей Балданов.

Прокуратура проверит, как ответственные органы и должностные лица соблюдают требования пожарной безопасности и меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций. При выявлении нарушений примут соответствующие меры.

Ранее крупный пожар вспыхнул на грузовом судне у причала Альберт-Док в Халле в Великобритании. Горожан и владельцев магазинов призвали плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить на улицу.