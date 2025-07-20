Самые сильные толчки у Петропавловска-Камчатского достигли 7,6 балла

Самые мощные подземные толчки в акватории вблизи Петропавловска-Камчатского достигли мощности 7,6 балла. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.

По его словам, возможны повторные толчки, так как подобные события зачастую сопровождаются афтершоками.

«Система предупреждения о возможности цунами сработала штатно, несмотря на незначительную высоту ожидаемой волны. Обследовали все медучреждения, продолжается осмотр социальных и образовательных учреждений, значительных повреждений пока не обнаружили», — написал Солодов.

Губернатор добавил, что ни в одном населенном пункте цунами не наблюдали, время подхода первой волны прошло.

Ранее на Камчатке объявили угрозу после серии землетрясений, в распоряжении 360.ru появилось видео последствий разгула природной стихии. За час жители региона почувствовали как минимум девять толчков.