Самосвал врезался в надземный переход в Москве

Источник 360.ru: самосвал въехал в надземный пешеходный переход в Москве

В Москве водитель самосвала врезался в надземный пешеходный переход. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло в районе дома 10 по проспекту Андропова, между станцией метро «Технопарк» и парком «Остров мечты». На место прибыли экстренные службы, водителя передали медикам, его состояние неизвестно.

Очевидцы рассказали 360.ru, что после разгрузки водитель забыл опустить кузов и так выехал на дорогу.

«Ехал с поднятым кузовом и ударился о переход. Водитель отвечал на вопросы спасателей. Кабина сильно деформировалась. КамАЗ почти вертикально стоит, касается дороги одной парой колес», — отметили они.

