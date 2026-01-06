Грузовик въехал в трап в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда автомобиль столкнулся с телетрапом. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«Сегодня, 6 января 2026 года, в международном аэропорту Сталинград грузовой автомобиль допустил столкновение с телетрапом. Пострадавших не имеется», — сообщили в прокуратуре.

Волгоградская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту. По ее результатам будет принято решение о необходимости реагирования.

Ранее грузовик протаранил терминал аэропорта Пулково. ДТП произошло по вине водителя спецавтомобиля поставщика бортового питания. Он не учел размеры машины и задел обшивку терминала. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.