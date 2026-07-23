Два дальнобойщика погибли в ДТП на трассе М-5 «Урал» под Пензой

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей 22 июля в Кузнецком районе. По данным управления Госавтоинспекции по Пензенской области, трагедия случилась в 21:00 на 761-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал», сообщило ИА «ПензаПресс ».

Там столкнулись большегрузы Isuzu и Volvo с полуприцепом. В результате жесткого удара оба водителя — мужчины 42 и 60 лет — получили тяжелые травмы. Медики оказались бессильны: дальнобойщики скончались на месте происшествия до приезда спасательных служб.

Движение по трассе было затруднено. Полиция выясняет причины столкновения и устанавливает все детали ДТП.