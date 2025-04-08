Пьяный водитель попал в массовое ДТП в Москве, есть пострадавшие

ДТП с участием трех иномарок произошло в Хорошевском районе Москвы на Хорошевском шоссе. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в аварию попали такси Hyundai, Kia и Mazda. В результате ЧП пострадали, предположительно, два человека. У одного серьезная травма — его госпитализировали с переломом шеи. Также одна женщина была на остановке во время ДТП, ее осматривают врачи.

Источник отметил, что один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП из автомобиля начал вытекать бензин.

Ранее авария с участием нескольких автомобилей произошла в Можайском районе столицы. Машины столкнулись в 56-м километре внутренней стороны МКАД. Одно авто влетело в отбойник и перевернулось. В результате ЧП пострадал один человек.