Самосвал разрушил пешеходный мост в Ростовской области

Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» самосвал снес пешеходный мост, пострадал шофер

В Ростовской области грузовой самосвал обрушил пешеходный мост из-за поднятого вверх кузова. Часть дороги М-4 «Дон» перекрыли, кадры оказались в распоряжении 360.ru.

По данным ГИБДД, авария произошла вечером 18 января на 929-м километре автодороги М-4 «Дон» в Каменском районе.

«Водитель 1979 года рождения, управляя грузовым самосвалом, по предварительным данным, поднятым вверх кузовом зацепил переходной пешеходный мост, в результате чего он рухнул на разделительную осевую полосу», — уточнили в ведомстве.

В полиции добавили, что водитель пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Кроме того, на двухполосной дороге перекрыли левую полосу в направлении на Ростов-на-Дону, правая полоса открыта для движения.

На место ДТП прибыл глава города Каменск-Шахтинский Александр Камоцкий, сообщивший в телеграм-канале, что пострадавшего водителя доставили в центральную городскую больницу. В результате аварии была повреждена встречная машина, водитель не пострадал.

Он уточнил, что экстренные службы должны устранить последствия ДТП уже к утру. Пока движение на трассе осуществляется по двум полосам — в сторону Москвы и одна полоса в сторону Ростова-на-Дону.

Ранее на юге Москвы самосвал не смог проехать под наземным переходом. Спасатели МЧС вызволили водителя.